Juicio por la muerte de Diego Maradona: Dalma y Gianinna pidieron 15 años de prisión para Leopoldo Luque

El letrado Fernando Burlando, representante de Dalma Maradona y Gianinna Maradona, concluyó los alegatos de la querella en los Tribunales de San Isidro. Durante su exposición, el abogado sostuvo que Diego Maradona fue víctima de homicidio e instó a dictar condenas ejemplares.

El representante acusó de homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano Leopoldo Luque y exigió la pena de 15 años de prisión. En su duro descargo frente al tribunal, el letrado aseveró: “Mataron a un héroe mitológico”.

Asimismo, la querella solicitó 12 años de cárcel para Nancy Forlini y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Para el psicólogo Carlos Díaz, en tanto, pidió la pena de 5 años por homicidio culposo.

En contraposición, el abogado retiró los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna al solicitar su absolución por falta de pruebas. De esta manera, el profesional se convirtió en el único imputado absuelto antes del veredicto definitivo.

Fuente: Nexofin