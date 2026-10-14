La hija del “Roña” Castro relató cómo fueron los minutos previos a la muerte de su padre

Quedarán para siempre los archivos de las históricas peleas que encabezó uno de los boxeadores argentinos que escribió parte de la historia del deporte nacional: a los 59 años, falleció Jorge “Locomotora” Castro.

El excampeón mundial compartía una salida con su hija Quimey y su madre en el tradicional Bingo de Morón. Minutos antes de su deceso, había ido al baño porque ya no se sentía bien.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, explicó su hija en una entrevista con Todo Noticias.

“Mi papá se acostó y perdió la conciencia” El duro relato de Quimey, una de las hijas de Jorge “Roña” Castro, sobre los minutos finales del boxeador. Se descompensó en el bingo de Morón y, luego de advertir por un fuerte dolor de pecho, falleció en su casa. 📲 #C5N en vivo: https://t.co/eflU7hxbID — C5N (@C5N) October 14, 2026

Los allegados al pugilista también remarcaron que fue la Policía Científica quien determinó que se trató de una muerte por causas naturales. Ahora la Justicia investiga cómo fueron sus últimos días y si el “Roña” padecía de algún tipo de afección previa.

“Me dijo ‘me duele el pecho, me duele el pecho’. Le dije ‘eso es porque fumás como un salvaje’. Y me dijo ‘me duele mucho, hija’”, así relató Quimey, cómo fueron los últimos minutos con vida de su padre.