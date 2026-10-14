El día después: tras la derrota ante Vasco, Boca podría sufrir otra baja sensible por lesión

Boca sigue recibiendo malas noticias y el presente respecto a los jugadores lesionados es desesperanzador: Sebastián Villa se realizó estudio médicos ante un posible esguinse de tobillo.

El equipo del Vasco Arruabarrena perdió 1-0 en la ida de la primera semifinal ante Vasco Da Gama y se quiere jugar la final de la Copa Sudamericana está obligado a ganar en Río de Janeiro, casi con seguridad, sin Leandro Paredes.

El Xeneize recibió un cachetazo en un momento clave de la temporada. Sin embargo tiene tiempo de revertir la imagen que dejó anoche en un flojo primer tiempo, en el que los hinchas todavía se preguntan porque el técnico traicionó al sistema e incluyó a Williams Alarcón en el equipo.

Desde su regreso a Villa le ha costado horrores, siendo suplente cuando Alan Velasco empezó a crecer en el equipo. Anoche sin el ex Independiente, uno imaginaba al colombiano en el once, porque siempre hay una primera vez para despegar; Arruabarrena optó por Enner Valencia y Leonel Flores en el ataque.

Talleres en el horizonte

A la espera de un posible parte médico de Sebastián Villa con una lesión en el tobillo, Boca no tiene descanso y este viernes jugará un partido clave ante Talleres, también la Bombonera, para seguir en la lucha por el primer puesto de la tabla anual: Independiente Rivadavia 52 pts, Boca 51, Argentinos 51 y Central 50.

“Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia“, aseguró en conferencia de prensa el Vasco.