La salud del Papa abrió una nueva incógnita en el Gobierno por su visita a la Argentina

La Casa Rosada evita hacer nuevas declaraciones sobre la salud de León XIV y su eventual llegada al país. Después de que se conociera el diagnóstico de un nódulo maligno, la decisión quedó en manos del Vaticano, que todavía no comunicó cambios en la agenda del Pontífice.

En el oficialismo, la posibilidad de que el viaje se postergue despierta reacciones distintas. Algunos funcionarios consideran que una visita antes de fin de año habría permitido cerrar 2026 con una señal positiva.

Otros admiten que recibir al Papa en 2027, en plena campaña electoral, podría complicar al Gobierno por las críticas que la Iglesia viene expresando sobre la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y los sectores más vulnerables.

Fuente: Nexofin