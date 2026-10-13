Juicio por Diego Maradona: Jana pidió la absolución de Carlos Díaz y generó la reacción de Dalma y Gianinna

El alegato del letrado Félix Linfante, representante legal de Jana Maradona, generó un fuerte conflicto familiar en los Tribunales de San Isidro. Durante la audiencia, el abogado solicitó formalmente la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio.

La postura provocó la indignación de Dalma Maradona, quien cuestionó duramente a su hermana en redes sociales. La actriz publicó: “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución” de un profesional que buscaba aislar a su padre.

Asimismo, la hija del exfutbolista recriminó el cambio de postura en la querella al preguntar “¿cómo podés pedir su absolución?” ante el tribunal. En su descargo, la artista remarcó: “Mi tesoro es nunca haber transado con esos hdp”.

Por su parte, Gianinna Maradona calificó la estrategia judicial encabezada por Linfante como “inentendible” tras el cierre de la jornada. Pese a las críticas, el letrado sostuvo que el psicólogo carecía de decisión clínica sobre el cuadro general.

Fuente: Nexofin