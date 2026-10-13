Ley de Tierras: una inmobiliaria aprovechó el vacío legal para ofrecer un campo con lago privado en Chubut

Un informe del Observatorio de Tierras reveló la promoción inmobiliaria de un campo de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut. La propiedad se ofrecía con un lago privado de 16 hectáreas y 16 kilómetros de costa sobre río.

La oferta se difundió tras un fallo judicial que generó una “ventana temporal” sin límites para compradores internacionales.

Según La Nación, la inmobiliaria Loma Alta publicó avisos donde destacaba que “volvió el interés extranjero por el campo argentino” antes de borrar los posteos.

El investigador Matías Oberlin explicó que la oferta viola la normativa de protección de recursos hídricos. El especialista advirtió que la maniobra buscaba eludir controles porque “no tenían la obligación de declarar la venta”.

Fuente: Nexofin