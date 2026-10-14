Línea F del subte: cuándo arrancarán las obras y qué barrios conectará el nuevo recorrido

La Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para concretar la Línea F del subte: dos consorcios nacionales e internacionales presentaron ofertas para construir el trazado que unirá Barracas con Palermo. El proyecto demandará una inversión estimada de US$ 1.500 millones y tendrá un plazo de ejecución previsto de seis años.

El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, confirmó que el objetivo es adjudicar la obra y firmar el contrato antes de que termine 2026. De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos comenzarían en enero de 2027, con las primeras intervenciones previstas en Barracas, Constitución y Cochabamba.

La iniciativa contempla un recorrido de 10 kilómetros y 12 estaciones para mejorar la conexión entre el sur y el norte de la Capital Federal. El financiamiento plurianual recibió el respaldo de 55 de los 60 legisladores de la Legislatura porteña.

Bereciartua calificó el proyecto como “la licitación de obra pública más grande del país” y comparó su presupuesto con el del Paseo del Bajo, cuya construcción costó cerca de US$ 730 millones.

Fuente: Nexofin