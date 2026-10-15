Cristian Fabbiani apuntó contra el fútbol argentino: “Te pagan un mes y cuatro meses no”

Cristian Fabbiani volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse a una de las problemáticas que atraviesan los entrenadores en el fútbol argentino. El exdirector técnico de Newell’s habló sobre las dificultades económicas que enfrentan los cuerpos técnicos y explicó por qué decidió buscar nuevas oportunidades en el exterior. Además, reveló que recibió contactos desde Chile y destacó una de las principales diferencias con el país.

La fuerte frase del “Ogro” sobre el fútbol argentino

Al referirse a las condiciones laborales de los entrenadores, Fabbiani fue directo y expuso los problemas que atraviesan quienes trabajan junto a él. “En Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí”.

En ese sentido, explicó que la situación afecta especialmente a los integrantes de los cuerpos técnicos, que no siempre cuentan con los mismos recursos para afrontar los gastos cotidianos. “Uno que jugó tanto tiempo puede subsistir, pero mi cuerpo técnico a veces se complica. Entonces uno siempre necesita ir a clubes serios, porque la verdad que se hace muy difícil para el día a día”, agregó.

El exdelantero también destacó las condiciones del fútbol chileno y señaló que el orden en los pagos es un factor determinante a la hora de evaluar una propuesta. “Hace poquito me llamaron de Unión La Calera. Estuve también cerca de Deportes Concepción en su momento. Así que siempre el fútbol chileno está ahí presente”.

Fabbiani se encuentra sin equipo desde agosto, cuando dejó el Vardar Skopje. Mientras espera una nueva oportunidad, no descarta continuar su carrera en Chile, un destino que considera atractivo tanto por sus condiciones laborales como por la organización del fútbol.