Viral: Leonel Flores y Ayrton Costa, envueltos en una polémica por un video

Leonel Flores, una de las jóvenes promesas de Boca Juniors y de la Selección Argentina, quedó en el centro de la escena por un motivo alejado de lo futbolístico. Luego de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, se viralizó un video en el que aparece junto a Ayrton Costa durante una videollamada con una joven.

La videollamada de Leonel Flores y Ayrton Costa

El registro comenzó a circular en las redes sociales el miércoles y rápidamente llamó la atención de los simpatizantes xeneizes. En las imágenes, Flores aparece conversando distendidamente con una joven, mientras que Costa también participa de la comunicación.

La situación tomó mayor relevancia cuando la chica mencionó a Cami Espinosa, pareja del juvenil de Boca. Ante la pregunta sobre ella, ambos futbolistas reaccionaron con sorpresa y preguntaron de quién se trataba, en un momento que alimentó los comentarios y las especulaciones en las redes sociales.

Si bien no se precisó cuándo se realizó la videollamada, la difusión se produjo después de la caída del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena frente al equipo brasileño, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La polémica videollamada de Leonel Flores y Ayrton Costa con una chica: el viral tras la derrota de Boca https://t.co/dNGpxMJpeA — Vía País (@ViaBsAscomar) October 15, 2026

La otra cara de Flores: su gesto solidario en Monte Chingolo

En paralelo a la polémica, Leonel también fue noticia por una iniciativa solidaria que protagonizó lejos de las canchas. El miércoles por la noche, el delantero de 19 años se acercó al club de futsal Santa María, en Monte Chingolo, para acompañar una olla popular organizada por su amigo, el influencer Leo Silva.

Durante la jornada, el futbolista colaboró con la entrega de alimentos, compartió mates con los vecinos y se tomó fotografías y firmó camisetas para quienes se acercaron a saludarlo. La actividad buscó ayudar a familias de la zona y permitió mostrar una faceta diferente de la joven promesa de Boca.