Temor en la Selección Argentina por la lesión que sufrió Lautaro Martínez en el Inter

Otro dura noticia para el Inter de Milán que en el regreso de la Champions League buscaba recuperarse de la derrota 2-1 ante Real Madrid en el debut del torneo pero que terminó sufriendo su segunda caída aunque esta vez de local: 4-3 ante el Brujas.

Lautaro Martínez anotó un doblete para el Il Nerazzurri que finalmente terminó valiendo para las estadísticas al quedarse nuevamente con las manos vacías el equipo que dirige Cristian Chivu.

A raíz de una molestia, el Toro se realizó estudios médicos para tener precisión de su dolencia. Este jueves a primera hora, el Inter informó en sus redes sociales que el delantero argentino está lesionado.

“Lautaro Martínez se sometió hoy a pruebas médicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo“, dice el comunicado.

Alarma en la Selección Argentina

El próximo nueve noviembre comenzará la última Fecha FIFA del año. A raíz de la distensión muscular que sufrió el delantero del Inter de Milán, casi con seguridad quedará descartado para los últimos compromisos del 2026.

En simultáneo, se habla de que la gira asiática está caída y que Uruguay podría ser el gran rival de la Selección Argentina, pudiéndose jugar uno de los partidos en el Estadio Único – Diego Armando Maradona de La Plata.