River podría sufrir otra baja: desde Italia quieren a Santiago Beltrán

River podría perder a una de sus grandes apariciones de 2026. Santiago Beltrán se consolidó bajo los tres palos y su rendimiento no pasó inadvertido en Europa, donde Fiorentina ya tendría en la mira al arquero del Millonario. Desde Italia aseguran que el conjunto de Florencia prepara una estrategia para quedarse con el juvenil y podría abrir un nuevo frente de preocupación para la dirigencia de Núñez.

Fiorentina va por Santiago Beltrán

Según diversas fuentes, Fiorentina inició contactos para avanzar por el guardameta de River. El conjunto italiano lo considera un posible sucesor de David De Gea y estaría dispuesto a desembolsar una cifra cercana a los 20 millones de euros.

¿Cuál sería el plan del conjunto de Florencia? Incorporar a Beltrán a préstamo en enero y concretar la compra en junio. Además, el arquero cuenta con pasaporte italiano, un factor que podría facilitar su llegada al fútbol europeo.

River ya busca alternativas para el arco

En Núñez saben que retener al juvenil no será sencillo ante el interés que despierta en el exterior. Por eso, mientras intenta asegurar su continuidad, la dirigencia comenzó a evaluar posibles reemplazantes de cara a los próximos mercados de pases.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Yassine Bounou, arquero marroquí de Al-Hilal y reconocido hincha del Millonario. River ya inició conversaciones con su entorno, aunque su salida del fútbol saudí sería una condición necesaria para avanzar.

Por ahora, el futuro de Beltrán permanece abierto. La posible propuesta de Fiorentina representa una nueva señal del interés europeo por el arquero.