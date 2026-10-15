El oficialismo acordó restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros

La La Libertad Avanza consensuó con bloques aliados en Diputados reponer la normativa que limita la compra de tierras a extranjeros. El entendimiento permitirá debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el próximo 21 de octubre.

El acuerdo parlamentario ocurrió tras una cautelar de la Corte Suprema que restituyó la vigencia de la Ley 26.737. El Gobierno busca evitar el rechazo opositor al DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei.

El plenario de comisiones incorporó la derogación del artículo derogatorio del decreto desregulador a propuesta del radical Diógenes González. En contraposición, la diputada peronista Paula Penacca criticó la maniobra del oficialismo y calificó la resolución como un “manotazo de ahogado que pegaron”.

La norma de 2011 prohíbe que personas físicas o jurídicas internacionales posean más del 15% de los suelos rurales. Asimismo, la normativa restringe la adquisición de terrenos situados en áreas de frontera o con cuerpos de agua.

Fuente: Nexofin