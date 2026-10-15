Día de la Madre con frío y lluvias: qué dice el pronóstico para el fin de semana en el AMBA

El tiempo cambiará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) justo antes del Día de la Madre. Luego de casi dos semanas marcadas por la humedad, las nubes y las lluvias intermitentes, el ingreso de aire frío y seco provocará un descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con mañanas que tendrán características más propias del invierno que de la primavera.

El primer dato a tener en cuenta es que rige una alerta amarilla por tormentas para este jueves 15 de octubre, con posibilidad de precipitaciones de distinta intensidad. Además, se esperan vientos del sur y sudeste que comenzarán a modificar las condiciones meteorológicas en la región.

El cambio más notorio llegará entre el viernes y el sábado, cuando las temperaturas mínimas bajen hasta los 10 grados. Para el domingo 18, fecha en la que se celebra el Día de la Madre en la Argentina, el pronóstico anticipa una mínima cercana a los 9 grados y una máxima de 16, con abundante nubosidad y pocas horas de sol.

Durante este jueves, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense continuarán bajo condiciones de inestabilidad. La temperatura oscilará entre los 14 y los 19 grados, mientras que la probabilidad de lluvias y tormentas se mantendrá durante distintos momentos de la jornada.

Fuente: Nexofin