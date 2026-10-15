Enojo en Estudiantes con la CONMEBOL: Marcos Rojo quedó inhabilitado para jugar la Libertadores

A horas de iniciar la serie de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Estadio Uno de La Plata, Estudiantes recibió un baldazo de agua fría: la CONMEBOL inhabilitó a Marcos Rojo y no podrá jugar dicha instancia.

Al ex Racing lo habían ido a buscar justamente para ser titular y referente de un equipo que de antemano sabía que no contaría para esta noche con parte de su zaga central: Leandro González Pírez y Tomás Palacios cumplirán en este la suspensión por acumulación de amarillas.

Ahora el Cacique Medina deberá jugársela en la defensa. Con el hueco a cubrir en zona, lo más problable es que Ramiro Funes Mori sea quien termine acompañando a Santiango Nuñéz.

Rojo si quedó habilitado para jugar en el fútbol argentino a pesar de haber iniciado en el Torneo Clausura con la camiseta de Racing. El Pincha ya comunicó que recurrirá al TAS para poder contar con él en Río de Janeiro.

“En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto“, dice parte del comunicado publicado en redes sociales.