Solo 2 de cada 10 adolescentes argentinos llegan a los 15 años con los conocimientos esperados

Argentina ocupa el séptimo lugar entre nueve países de América Latina en el Índice de Resultados Escolares, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación.

La medición combina asistencia, trayectoria escolar y aprendizajes para evaluar cuántos adolescentes llegan a los 15 años “en tiempo y forma”.

El indicador muestra un retroceso: en 2009, 26 de cada 100 jóvenes cumplían esas condiciones; actualmente son apenas 19. Aunque el 97% asiste a clases, solo el 79% lo hace sin sobreedad, es decir, sin haber repetido, abandonado temporalmente o ingresado tarde al sistema educativo.

Finalmente, apenas ese 19% alcanza el nivel mínimo esperado en Lectura y Matemática, según las pruebas PISA.

Fuente: Nexofin