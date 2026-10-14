Javier Milei ratificó su apoyo a Trump y Flávio Bolsonario en Washington: “El mapa se tiñe azul de la libertad”

El presidente Javier Milei reafirmó su alineamiento político con Donald Trump durante una ceremonia en Washington. En su discurso, el mandatario también expresó su apoyo explícito al candidato Flávio Bolsonaro de cara al balotaje en Brasil.

Acompañado por la secretaria Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, el jefe de Estado destacó el rumbo económico de Argentina. Según argumentó, la administración actual implementó “un verdadero shock de libertad” para evitar una severa crisis.

El mandatario festejó las victorias electorales de sus aliados latinoamericanos al analizar el escenario político continental. Al evaluar la tendencia regional, el Presidente remarcó con entusiasmo que “el mapa se tiñe azul de la libertad”.

Asimismo, el libertario defendió el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como motor del desarrollo nacional. La iniciativa acumula más de USD 76 mil millones en proyectos aprobados y USD 132 mil millones pendientes.

Fuente: Nexofin