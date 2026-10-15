Marchas contra el Gobierno en el Congreso: quiénes participan y cómo serán los cortes

Organizaciones universitarias, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos se concentrarán este jueves frente al Congreso para protestar contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La movilización coincidirá con una sesión parlamentaria en la que la oposición buscará avanzar contra el DNU 70/23.

Las primeras columnas comenzarán a llegar a las 10.30, convocadas por el Foro Permanente de Discapacidad. Desde las 13.30 se sumarán docentes, estudiantes y gremios, mientras que la convocatoria principal de la quinta Marcha Federal Universitaria está prevista para las 16 horas en la Plaza del Congreso.

El reclamo universitario apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece fondos para el funcionamiento de las instituciones, la actualización de los salarios docentes y no docentes y el sostenimiento de las becas.

Fuente: Nexofin