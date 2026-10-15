Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores: horario, TV y posibles formaciones

Estudiantes de La Plata afrontará un partido clave este jueves contra Flamengo, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino buscará hacerse fuerte en el Estadio UNO para dar el primer paso hacia una nueva final continental, mientras que el conjunto brasileño intentará sacar un resultado favorable pese a las bajas que afectan a su plantel.

El “Pincha” quiere dar el golpe ante el campeón

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a esta instancia después de eliminar a Corinthians en los cuartos de final. Tras imponerse por 1-0 en Brasil con un gol de Alexis Castro, el conjunto platense consiguió avanzar y alimentó la ilusión de sus hinchas, que sueñan con volver a levantar el máximo trofeo continental.

Enfrente estará Flamengo, vigente campeón de la competencia y uno de los principales candidatos al título. El equipo de Leonardo Jardim dejó en el camino a Independiente del Valle y atraviesa un buen presente, aunque deberá afrontar el compromiso con ausencias importantes.

Giorgian de Arrascaeta, Jorginho y Danilo no estarán disponibles para el encuentro en La Plata.

El encuentro comenzará a las 21.30 y será televisado por Fox Sports, además de contar con transmisión por streaming a través de Disney+, el árbitro a cargo será el paraguayo Juan Gabriel Benítez. La revancha se disputará el jueves 22 de octubre en el Maracaná, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del 28 de noviembre.

Probables formaciones de Estudiantes y Flamengo

En el 11, Estudiantes tendría a Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Por su parte, Flamengo saldría con Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino y Pedro.