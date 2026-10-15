Galperín criticó la marcha universitaria y la oposición al DNU 70: “Quisieron hacer tambalear al Gobierno”

El empresario Marcos Galperin respaldó la gestión del Gobierno frente a las manifestaciones universitarias y el debate legislativo en el Congreso.

El fundador de Mercado Libre destacó la acumulación de divisas concretada por el Banco Central en plena jornada de tensión política.

El empresario reaccionó a las protestas y al intento opositor en la Cámara de Diputados por derogar el DNU 70/2023. Sobre la movilización frente al Palacio Legislativo, el ejecutivo expresó: “Quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre”.

Fuente: Nexofin