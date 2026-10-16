Lisandro Martínez se disculpó públicamente tras el conflicto con el Manchester United

Lisandro Martínez volvió a quedar en el centro de la escena en Inglaterra tras la polémica que generaron sus críticas a la dirigencia de Manchester United. Luego de la repercusión de sus declaraciones y los rumores sobre una posible sanción, el defensor argentino mantuvo una reunión con los principales responsables del club y publicó un nuevo comunicado para aclarar lo sucedido.

El campeón del mundo había cuestionado la planificación deportiva de los Red Devils después de la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, por la Champions League. Sus palabras generaron malestar interno y abrieron interrogantes sobre su continuidad en el equipo, en medio de una temporada complicada para la institución.

El comunicado de Lisandro

“Hoy me he reunido con la directiva del club y con el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar con franqueza sobre lo ocurrido tras el partido del martes. La frustración por la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y un lugar que quizá no fueran los adecuados, y por ello quiero pedir disculpas”, explicó el argentino a través de sus redes sociales.

Lisandro reconoció que sus declaraciones no contribuyeron a la unidad del Manchester United y buscó dar por terminado el conflicto. “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”, concluyó.

El episodio se produjo en un contexto deportivo adverso para el conjunto inglés, que busca recuperar terreno tanto en la Premier League como en Europa. Por eso, la situación del defensor argentino quedó bajo la lupa.

Según informan en Inglaterra, el club evaluaba aplicar una multa por sus declaraciones públicas, aunque no se confirmó oficialmente una sanción.