La Justicia volvió a procesar a Diego Spagnuolo por presuntas irregularidades en la ANDIS

El juez federal Ariel Lijo procesó nuevamente a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una segunda investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el organismo.

El nuevo tramo del expediente está centrado en la compra de insumos médicos y ortopédicos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.

La investigación busca determinar si funcionarios y empresarios que intervenían en las contrataciones públicas establecieron mecanismos para direccionar las compras hacia determinados proveedores a cambio de presuntos retornos económicos.

Según la resolución judicial, difundida por Clarín, las operaciones bajo análisis habrían implicado un gasto de aproximadamente $75,5 millones y comprometerían a distintos exfuncionarios y representantes de empresas proveedoras.

Fuente: Nexofin