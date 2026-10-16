Cómo tener una cita exitosa, según Tinder: qué consideran más importante los solteros porteños

Un reciente informe de Tinder reveló transformaciones en las pautas de cortejo de jóvenes y adultos solteros en Buenos Aires. Según el relevamiento, el 56% considera clave la conversación honesta, mientras que el 60% demanda saber de antemano las verdaderas intenciones del otro.

La tendencia hacia la transparencia al salir con alguien se denomina en la plataforma bajo el concepto de clear-coding. Sobre este cambio de hábitos, el participante Hernán señaló que actualmente el eje pasa por la “disponibilidad emocional y claridad de intenciones”, dejando atrás los viejos protocolos.

Por su parte, la sexóloga Noelia Benedetto analizó los temores al rechazo que dificultan la comunicación sincera en los vínculos actuales. La psicóloga explicó a Clarín la exigencia social sobre la actitud al comenzar a salir: “El guion te premia en tanto y en cuanto vos tengas una actitud desapegada”.

Fuente: Nexofin