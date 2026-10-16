La revancha de Vasco vs. Boca tiene árbitro: Jesús Valenzuela

La revancha de la semifinal Vasco da Gama vs. Boca tiene árbitro confirmado: el venezolano Jesús Valenzuela. Este martes se definirá el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026.
La CONMEBOL confirmó a los encargados de impartir justicia en Río de Janeiro, así como también en la otra semifinal del miércoles entre Montevideo City Torque y el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez.
El duelo finalmente será en el Estadio Maracaná después de idas y vueltas. La prohibición al Vasco de jugar en su estadio. La negativa de Flamengo y Fluminense. El martillo definitorio de la Justicia y la policía de Río de Janeiro.
En el medio se dio el encuentro de ida en la Bombonera, victoria 1-0 de los cariocas con la polémica expulsión de Andrés Gómez, quien “empujó” al arbitro chileno Piero Maza.
La terna completa
la terna arbitral será completamente venezolana. En total son siete entre los jueces de campo y los video-asistentes:
- Árbitro principal: Jesús Valenzuela
- Asistente 1: Jorge Urrego
- Asistente 2: Tulio Moreno
- Cuarto árbitro: Yender Herrera
- VAR: Juan Soto
- AVAR 1: Alberto Ponte
- AVAR 2: Ángel Arteaga