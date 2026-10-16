La revancha de Vasco vs. Boca tiene árbitro: Jesús Valenzuela

El duelo finalmente será en el Estadio Maracaná después de idas y vueltas. La prohibición al Vasco de jugar en su estadio. La negativa de Flamengo y Fluminense. El martillo definitorio de la Justicia y la policía de Río de Janeiro.

En el medio se dio el encuentro de ida en la Bombonera, victoria 1-0 de los cariocas con la polémica expulsión de Andrés Gómez, quien “empujó” al arbitro chileno Piero Maza.

La terna completa

la terna arbitral será completamente venezolana. En total son siete entre los jueces de campo y los video-asistentes: