El FMI volvió a pedir que se recorten los subsidios energéticos y elogió el ajuste en Argentina

En el marco de un nuevo informe de “Perspectivas Económicas para las Américas”, el Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteró su pedido de limitar los subsidios energéticos para los sectores más vulnerables de la población.

Con el objetivo de preservar las cuentas fiscales en momentos en que los precios de la energía continúan altos, la entidad recomendó recortar lo más posible los beneficios sociales, al mismo tiempo que elogió lo realizado por la gestión de Javier Milei, en ese sentido.

“Algunos países (entre ellos Brasil, Canadá y muchas economías del Caribe) han adoptado medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía, lo que irá en contra de los esfuerzos de consolidación fiscal”, señala el organismo en su relevamiento.

Fuente: Nexofin