Elecciones en Independiente: Gaudio prometió a un campeón del mundo y Nakis a técnico del club

El próximo 13 de diciembre se celebrarán unas elecciones urgidas en el Club Atlético Independiente tras otro año de una muy pobre campaña, a la deriva, bajo el mandato Néstor Grindetti quien asumió en julio de 2023.

De las cuatro listas de candidatos, hay dos que corren con más fuerza y parecen picar en punta a una pelea reñida en los comicios: Luciano Nakis candidato a presidente por la Lista “Roja” y Gastón Gaudio por “Gente de Independiente”. Desde atrás vienen “Movimiento Independiente Auténtico” conducida por Enrique Sacco y cierra “Auténticos Rojos” por el ídolo Daniel Bertoni.

Sergio “Kun”Agüero es uno de los pesos de nombres que juega para Nakis, prosecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino. El dirigente cercano a Claudio Tapia en la AFA, prometió a su técnico en campaña:

“Nosotros queremos que el técnico sea Gabriel Milito, pero actualmente está trabajando y tiene cláusula de salida en diciembre. Si él está de acuerdo, vamos a intentar ejecutarla e iremos a buscarlo”, aseguró en diálogo con Radio Continental.

💣🔥“No voy a agarrar un micrófono para putear a un árbitro. Prefiero ir a la dirección arbitral y hablar con el dirigente que tenga que hablar. No puede ser que hace 20 años nos sentimos perjudicados. Hace 20 años hacemos las cosas mal” – Luciano Nakis sobre los arbitrajes https://t.co/0cBU5p6G6F — PaseClave (@paseclave__) October 16, 2026

Gaudio quiere a un campeón del mundo

El ex tenista que tiene a Ricardo Bochini como asesor futbolístico en el equipo, y que cuenta con una gran influencia y nexo con empresarios qataríes, confesó en el programa de Mario Pergolini, “Otro día perdido”, al futbolista que iría a buscar:

“Campeón del Mundo y nos hizo dar la vuelta en el Maracaná con la Copa Sudamericana, me gustaría que vuelve Nicolás Tagliafico a Independiente” confesó el campeón del Roland Garros.