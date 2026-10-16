Juicio por la muerte de Maradona: Jana negó un acuerdo con Matías Morla y expuso la interna familiar

La interna entre las hijas de Diego Maradona sumó un nuevo cruce en medio del juicio por su fallecimiento. En un extenso descargo en redes, Jana Maradona le respondió a Dalma Maradona para “desmalezar las pelotudeces que están diciendo”.

La hija menor del exfutbolista descartó pactos judiciales y defendió la labor realizada por sus representantes legales ante el tribunal. Respecto a la coincidencia con las otras querellas, la joven aclaró: “De siete imputados coincidimos en seis”.

Asimismo, la joven desmintió rotundamente haber recibido dinero del abogado Matías Morla para favorecer a los profesionales imputados. En su mensaje, la joven enfatizó: “No me paga Morla, no arreglé con Morla”.

Fuente: Nexofin