Viernes, 16 de octubre 2026

Juicio por la muerte de Maradona: Jana negó un acuerdo con Matías Morla y expuso la interna familiar

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La interna entre las hijas de Diego Maradona sumó un nuevo cruce en medio del juicio por su fallecimiento. En un extenso descargo en redes, Jana Maradona le respondió a Dalma Maradona para “desmalezar las pelotudeces que están diciendo”.

La hija menor del exfutbolista descartó pactos judiciales y defendió la labor realizada por sus representantes legales ante el tribunal. Respecto a la coincidencia con las otras querellas, la joven aclaró: “De siete imputados coincidimos en seis”.

Asimismo, la joven desmintió rotundamente haber recibido dinero del abogado Matías Morla para favorecer a los profesionales imputados. En su mensaje, la joven enfatizó: “No me paga Morla, no arreglé con Morla”.

Fuente: Nexofin

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