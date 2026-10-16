Claudio Úbeda se postuló para ser técnico de Racing: “Es imposible decir que no”

Comienza la previa de un fin de semana especial en Avellaneda en vísperas del clásico que afrontarán Racing vs. Independiente en el Cilindro por la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Más allá de que estos tipos de partidos son especiales, agarra a los dos en un año muy flojo, marcado por las derrotas y salidas de sus entrenadores. Esto maduró la posibilidad de que Chirola Romero y Jadson Viera sean los técnicos de los equipos.

En la previa del clásico, en una entrevista con DSports, Claudio Úbeda se postuló al cargo de director técnico de la Academia y espera por el llamado del presidente, Diego Milito:

“Cómo no voy a querer dirigir a Racing. Es imposible decirle que no“, sentenció Úbeda en primera instancia ante la pregunta sobre si deseaba regresar al club como DT. “Pero hay que saber cuándo hablar y cuándo no. No me llamaron” reveló también.

Úbeda también remarcó que no está apurado por eso llamado y al mismo tiempo confirmó que su equipo de trabajo es el mismo que estuvo al frente en su mandato con Boca.

Habrá que ver qué suerte corre Racing el domingo en el clásico ante el Rojo y que será del futuro de Romero. De mínima su nombre no ha estado vinculado en la lista de Milito (Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece).