La dedicatoria especial de Vélez Sarsfield a Fernando Confessore: “Tristeza en la familia velezana”

En la madrugada de este viernes 16 de octubre, los canales de la televisión argentina, daban a conocer una lastimosa y sorpresiva noticia: a la edad de 58 años, Fernando Confessore había muerto.

El reconocido meteorólogo del canal Todo Noticias lugar donde trabajó durante las últimas tres décadas, según informó su colega Mario Massaccesi, sufrió un infarto en su vivienda del barrio porteño de Versalles.

Horas después del triste episodio, Vélez Sarsfield, despidió a “Confe” quien era socio activo del club y muy cercano a la actividad deportiva que se realizaba en el polideportivo de Liniers. Su hija Julieta Confessore, fue una jugadora surgida del Vóley Femenino del club e integró la División de Honor.

“Hasta siempre, Confe. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Fernando Confessore, socio de Vélez y reconocido meteorólogo con más de 30 años de trabajo en el Canal Todo Noticias”, escribió la entidad en un comunicado en el que destacó su profesionalismo.

“Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios”, remarca en el mismo.