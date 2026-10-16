River Plate: en medio de los rumores, Ramón Díaz rompió el silencio y habló de todo

Ramón Díaz rompió el silencio en el programa de streaming “Y ya lo ve, y ya lo ve” que conduce el periodista Hernán Castillo y sale por el canal Love ST. Desmintió contactos con la dirigencia de River aunque confesó que espera una oportunidad.

Mientras tambalea el interinato de Leonardo Ponzio -se habla de que una derrota en Córdoba ante Belgrano lo saca del puesto- en los pasillos de Núñez hace días está instalado el rumor: el próximo martes 20 de octubre sería la fecha de la asunción del experimentado DT que ya cuenta con tres ciclos en la historia del club.

En River han desmentido estas afirmaciones tras un empate con sabor a poco en Junín ante Sarmiento, aunque la realidad marca que si el Millonario sigue perdiendo puntos, probablemente no dispute ni los playoffs ni la Copa Libertadores del próximo año.

“No se comunicaron con nosotros. Sabés como nos manejamos nosotros a nivel futbolístico“, fue la primera frase del Pelado. Admitió: “Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé“.

🚨 RAMÓN DÍAZ rompe el silencio con @HernanSCastillo en @somoslovest 🗣 “NADIE DE RIVER HABLÓ CON NOSOTROS” 🗣 “DESECHÉ UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CORINTHIANS ESPERANDO POR RIVER” “YO SIEMPRE QUIERO QUE A RIVER LE VAYA BIEN” https://t.co/5ig4boGKxV — Maximiliano Grillo 💚💜 (@maxigrillo) October 16, 2026

El panorama en River

Si el domingo cae con Belgrano, la situación contribuirá con la llegada de Ramón Díaz más temprano que tarde, sabiendo que ante Racing y el Superclásico con Boca, se jugará lo que resta del año y parte del otro.

Si suma de a tres ante el Pirata, habrá que ver sucede con Ponzio, a quien le confirmaron un interinato hasta diciembre. Allí la evaluación será partido a partido, teniendo en cuenta que un tropezón puede decretar su final.