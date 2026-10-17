Atento San Lorenzo: la millonaria suma que podría ingresar de forma inesperada

Tras consolidar su rendimiento en el fútbol brasileño, Agustín Giay se transformó en una de las piezas más codiciadas de Palmeiras de cara a las próximas ventanas del mercado de pases. El lateral derecho de 22 años surgido de la cantera de San Lorenzo logró afianzarse como titular indiscutido bajo la conducción técnica de Abel Ferreira, dejando atrás su etapa inicial de adaptación en Brasil. En este sentido, las destacadas actuaciones del defensor despertaron el interés de instituciones de primer nivel en el Viejo Continente, situándolo como un firme candidato para dar el salto al fútbol europeo.

A su vez, el crecimiento futbolístico del juvenil no pasó desapercibido para la Selección Argentina, donde ya recibió convocatorias oficiales por parte de Lionel Scaloni para integrar el plantel mayor. Durante la presente temporada, el carrilero acumula 41 presentaciones con la camiseta del conjunto paulista, incluyendo una actuación brillante en el clásico frente a Corinthians donde convirtió un doblete en el triunfo 4-1. Asimismo, según comunicó San Lorenzo Primero, clubes de la jerarquía de Napoli, Milan y Atlético de Madrid realizaron sondeos formales para conocer sus condiciones contractuales durante el último libro de pases.

Sin embargo, la cúpula directiva del club de San Pablo fijó una cotización elevada para negociar su salida en los próximos meses. La entidad brasileña tasó la ficha del carrilero en un rango que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros para entablar cualquier negociación. Cabe destacar que esta cotización entusiasma de manera directa a la dirigencia de San Lorenzo, debido a que la institución de Boedo conservó un porcentaje de los derechos económicos al momento de concretar su transferencia al exterior.

Luego de evaluar las distintas proyecciones financieras, la eventual operación representaría un alivio contable extraordinario para las arcas de la entidad azulgrana. De cerrarse la transferencia en las cifras pretendidas por el cuadro paulista, la tesorería del club recibiría una suma neta estimada entre los 5 y los 6,25 millones de euros. De esta manera, mientras Giay continúa sumando minutos de alta competencia en el plano internacional, en Boedo siguen con expectativa cada novedad del mercado a la espera de un ingreso millonario que permita sanear las finanzas institucionales.