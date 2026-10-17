Axel Kicillof dijo que Cristina Kirchner “está injustamente presa” y se posiciona como candidato a presidente

En uno de los actos celebrados en el marco del Día de la Lealtad por el 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se alineó a la expresidente que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad en San José 1111, Cristina Kirchner, y dijo que está “injustamente presa por defender nuestras banderas”, a la vez que se posicionó como eventual candidato a presidente en 2027: “Estoy dispuesto a poner el cuerpo”, expresó al respecto.

En una demostración realizada en González Catán, partido de La Matanza, municipio gobernado por uno de los intendentes kicillofistas del conurbano, Fernando Espinoza, el mandatario provincial se ofreció elípticamente para representar al peronismo en los próximos comicios presidenciales: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo y asumir las responsabilidades que hagan falta”, comunicó.

Axel Kicillof, quien estuvo acompañado por el intendente Espinosa, la vicegobernadora provincial, Verónica Magario, y otros funcionarios, dijo que “este 17 de octubre es distinto porque es distinto el contexto, la situación, los desafíos y las tareas a las que nos convoca. Nos toca vivirlo en una Argentina gobernada por una expresión de la ultraderecha internacional”.

Fuente: Nexofin