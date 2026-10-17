“Ni en River”: la polémica declaración de Ramiro Funes Mori tras el empate de Estudiantes

Estudiantes de La Plata abrió la serie en UNO con un empate sin goles ante Flamengo, a pesar de haber hecho todo lo posible para abrir el marcador. El arquero argentino, Agustín Rossi, fue uno de los puntos altos de la noche.

Al último finalista de la edición de la Copa Libertadores 2026, se lo conocerá el próximo jueves en la revancha que se jugará en el Maracaná. Antes se descubrirá al primer equipo que acceda a la final: Palmeiras o Fluminense (ganó 2-1 el equipo paulista en la ida).

Uno de los puntos sobresalientes en el equipo del Cacique Medina fue inesperadamente, Ramiro Funes Mori, el defensor central que se enteró horas del partido que iba a ser titular ante la inhabilitación de Marcos Rojo.

El Mellizo tuvo varias oportunidades en el área rival y jugó un gran partido en líneas generales. Al finalizar el encuentro habló con la prensa y se acordó de su ex club:

“Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, siempre banca. La verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado“, reconoció el compañero de dupla de Santiago Núñez.

Lo próximo para Estudiantes

El domingo volverá a hacer de local y está obligado a ganar para acercarse a los puestos de playoffs, hoy marcha 9 °. Recibirá a San Lorenzo (10°), equipo con el comparte 14 puntos.