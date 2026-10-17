Preocupación por el “Dibu” Martínez: sufrió un fuerte golpe y fue retirado de la cancha en camilla

Susto en la Premier League en la que Lionel Scaloni mira de reojo de cara la próxima Fecha FIFA de la Selección Argentina: “Dibu” Martínez protagonizó un fuerte choque en el área en el Everton vs. Chelsea, y a raíz del golpe fue retirado de la cancha en camilla.

El arquero argentino levantó el pulgar cuando los médicos se dirigían a los vestuarios, lo que trajo alivio y puso paños fríos a la situación. Ahora habrá que esperar el parte médico y corroborar si hay fractura en la cara o no.

Promediaba el minuto 64′ en el Hill Dickson Stadium y el local tenía un tiro libre a favor en el sector izquierdo cercano al área. Desde un centro, la pelota cayó llovida al punto de penal, cuando “Dibu” fue a cortar con los puños, el defensor del Everton Jarrad Branthwaite se lo lleva puesto.

Lo rescatable es que el Chelsea ya ganaba 1-0 cuando Martínez debió abandonar el campo de juego con gol del portugués Pedro Neto en el inicio del complemento. En la agonía del partido el luso firmó un doblete para poner el 2-0 y sumar tres puntos vitales para el equipo de Xabi Alonso.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Alarma en la Selección Argentina

A menos de un mes de la próxima Fecha FIFA donde la Selección Argentina enfrentará a Uruguay en Buenos Aires y a Costa Rica en Córdoba, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni deberá monitorear la situación del “Dibu” Martínez ante una posible nueva convocatoria en el arco.

Ya había perdido a uno de los nuevos capitanes de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi. Entre semana el Inter de Milán informó que Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular.