Leonel Flores tras el gol y el triunfo: “Les quería pedir disculpas a la gente de Boca y a mi novia”

Un Boca con mayoría de titulares y el regreso de Rodrigo Battaglia al equipo tras 311 días de ausencia, sacó adelante el partido ante Tallares de Córdoba y remontó el resultado 2-1 para seguir a tiro en la tabla anual y asegurar definitivamente su clasificación a los playoffs.

Matías Galarza anotó un golazo para la T desde afuera del área, jugador que el Xeneize fue a buscar en varias ocasiones, pero nunca tuvo éxito. Miguel Merentiel volvió a la titularidad y le dio el empate transitorio, antes de que en los pies de Leonel Flores llegará el triunfo en el complemento.

El juvenil tuvo una semana erosionada por circular en las redes sociales un video suyo hablando con una chica en la plataforma Omegle junto a Ayrton Costa, en una concentración de Boca.

“Les quería pedir disculpas a la gente de Boca y a mi novia“, reconoció Flores al finalizar el partido en la Bombonera. Explicó: “Eso es algo extrafutbolístico y no se hace”.

Además, sobre el enojo que pudo haber causado, agregó dando a entender que hubo una charla puertas para: “Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron“.