Detuvieron al papá de la abogada acusada de racismo en Brasil por robar $1.500.000

Mario Ernesto Páez, el padre de la abogada acusada de racismo en Brasil, Agostina Paez, fue detenido por el robo de 1.500.00 pesos en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

El individuo, que ya había sobre salido en un video que se viralizó de los polémicos festejos tras el arribo de la letrada luego de una larga estadía en en prisión en Brasil, habría sustraído dicha suma en un comercio de materiales ubicado en la localidad turística santiagueña.

En el operativo, la Policía también detuvo a María Emilia Soledad Batule, su pareja, de unos 34 años años, quien aparece señalada como presunta colaboradora.

El robo tuvo lugar mientras Páez y su pareja realizaban una compra. Mientras confeccionaban la factura de compra venta, uno de los empleados habría dejado el efectivo sobre el mostrador del sector cajas.

Fuente: Nexofin