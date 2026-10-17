Borrado: Miljevic no fue convocado en Racing para el clásico de Avellaneda

Borrado y fin de ciclo: Matko Miljevic no fue convocado en Racing para el clásico de Avellaneda de este domingo, cuando el equipo del Chirola Romero recibe en el Cilindro a Independiente.

La Academia publicó la lista de convocados este sábado por la tarde noche y rápidamente entre los hinchas fue tema la ausencia del enganche.

Decisión técnica. Fue decisión pura y exclusiva del entrenador interino y su ayudante Luciano Aued, ya que Miljevic no está suspendido ni tiene ninguna lesión.

ℹ️ Estos son los convocados para el Clásico de Avellaneda. ¡Vamos Academia! 🩵🤍 pic.twitter.com/ZfpvHa0stz — Racing Club (@RacingClub) October 17, 2026

El desencadenante, además de su bajo nivel desde que llegó al club, ya que ningún futbolista del plantel ha estado a la altura este semestre, posiblemente haya sido su decisión de salir en jogging al campo de juego en el último partido de Racing.

El probable equipo de Racing para recibir a Independiente: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Maravilla Martínez.