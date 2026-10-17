Domingo, 18 de octubre 2026

Borrado: Miljevic no fue convocado en Racing para el clásico de Avellaneda

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Borrado y fin de ciclo: Matko Miljevic no fue convocado en Racing para el clásico de Avellaneda de este domingo, cuando el equipo del Chirola Romero recibe en el Cilindro a Independiente.

La Academia publicó la lista de convocados este sábado por la tarde noche y rápidamente entre los hinchas fue tema la ausencia del enganche.

Decisión técnica. Fue decisión pura y exclusiva del entrenador interino y su ayudante Luciano Aued, ya que Miljevic no está suspendido ni tiene ninguna lesión.

El desencadenante, además de su bajo nivel desde que llegó al club, ya que ningún futbolista del plantel ha estado a la altura este semestre, posiblemente haya sido su decisión de salir en jogging al campo de juego en el último partido de Racing.

El probable equipo de Racing para recibir a Independiente: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Maravilla Martínez.

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