La novela de la Supercopa Argentina: AFA modificó por tercera vez su fecha

Tras una serie de reprogramaciones que marcaron la previa del certamen, la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia sufrió una nueva modificación en su cronograma. Luego de haber anunciado inicialmente que el encuentro decisivo se disputaría el viernes 13 de noviembre, la organización del torneo confirmó que el partido se adelantará para el jueves 12 de noviembre a las 20 en el Estadio Julio César Villagra, recinto perteneciente a Belgrano de Córdoba.

En este sentido, la velocidad de los cambios generó sorpresa en ambas parcialidades, ya que la AFA resolvió ajustar las fechas en menos de 24 horas para reordenar la agenda deportiva del fútbol local. El motivo central de esta reciente alteración responde a la confirmación de los dos primeros amistosos internacionales de la Selección Argentina en el inicio oficial de la era post Lionel Messi. Cabe destacar que el combinado nacional afrontará su compromiso de fecha FIFA frente a Uruguay en Buenos Aires precisamente el mismo viernes 13 de noviembre.

No obstante la inmediatez de este ajuste, el duelo entre el conjunto platense y la escuadra mendocina ya acumulaba postergaciones previas en el calendario oficial. La definición debía llevarse a cabo originalmente el 21 de julio, pero la clasificación del combinado patrio a la final del Mundial 2026 forzó su suspensión debido a la coincidencia con el arribo de la delegación al país. A su vez, el encuentro fue reprogramado en primera instancia para el miércoles 11 de noviembre, pasando posteriormente a la opción del viernes 13 antes de fijar la fecha definitiva para la jornada del jueves.

✅ Modificación de fecha y confirmación de sede y horario para la 13ª edición de la #SupercopaArgentina ⚽ @EdelpOficial 🆚 @CSIRoficial

🗓️ Jueves 12 de noviembre

⌚ 20 hs

🏟️ Estadio Julio César Villagra https://t.co/SclOqxkGMf pic.twitter.com/6NWwYVgvwl — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 16, 2026

En el aspecto deportivo, ambos conjuntos arriban a la cita tras protagonizar campañas históricas a lo largo del año 2025. El cuadro de La Plata accedió al choque de campeones luego de consagrarse en el Torneo Clausura tras superar a Racing y quedarse con el Trofeo de Campeones al vencer a Platense. Por su parte, la institución de Mendoza conquistó la Copa Argentina 2025 tras imponerse ante Argentinos Juniors en el duelo decisivo. De esta manera, ambas entidades buscarán coronar su rendimiento sumando una nueva estrella nacional en suelo cordobés, en una definición que promete acaparar la atención tras sortear múltiples idas y vueltas organizativas.