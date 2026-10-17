Estados Unidos presiona al Gobierno de Milei para que la Ley de Malvinas no perjudique a sus empresas

Desde Estados Unidos ven con preocupación la legislación que impulsa el Gobierno argentino sobre las empresas que operan en las Islas Malvinas, ya que muchas de ellas cuentan acciones de empresas norteamericanas.

Las sanciones contempladas en el proyecto de ley, aún en nivel de comisión de dictámenes en Diputados, abarcan ante a las empresas de capital británica como a cualquier otra que forme parte del negocio dela exploración y explotación petrolera en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

Por ello, desde los principales círculos económicos de Estados Unidos, y desde sus representantes políticos en Washington, observan con preocupación las ramificaciones de las sanciones, ya que podrían alcanzar a fondos de inversión como BlackRock, uno de los más poderosos del mundo, en caso que tenga inversiones en una empresa petrolera que opera en la zona en disputa entre Argentina y Reino Unido.

Fuente: Nexofin