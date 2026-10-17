Copa Argentina: se oficializó la fecha y el estadio para el cruce entre Boca y Banfield

La organización de la Copa Argentina oficializó la sede y el horario para el cruce correspondiente a la semifinal del certamen entre Boca Juniors y Banfield. El encuentro se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En este sentido, el vencedor de esta llave accederá a la gran final de la temporada, donde aguardará el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Platense, pautado para el 28 de octubre en la provincia de Salta.

Cabe destacar que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría sufrir hasta seis ausencias de jerarquía por convocatorias a combinados nacionales, entre las que destacan piezas como Miguel Merentiel, Álvaro Montero y Carlos Palacios. No obstante este panorama adverso, la estadística xeneize en el recinto mendocino ostenta un saldo sumamente favorable, habiendo superado seis de las siete eliminatorias disputadas allí a lo largo de la historia del torneo.

Por su parte, la escuadra conducida por Pedro Troglio arribará a Mendoza luego de completar un camino luchado donde dejó fuera a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. A su vez, el Taladro buscará hacer valer la efectividad mostrada en las definiciones desde el punto penal para dar el golpe frente a uno de los candidatos del fútbol argentino.

De esta manera, el estadio mundialista con capacidad para más de 40.000 espectadores se prepara para recibir una jornada decisiva que definirá a uno de los aspirantes al trofeo nacional. De no mediar inconvenientes, el cotejo por la gloria máxima del campeonato se programará aproximadamente dos semanas y media después.