“Dibu” Martínez sufrió una fractura de mandíbula y está siendo operado

El “Dibu” Martínez sufrió un fuerte golpe tras un choque de cabezas efectuado este sábado, en el partido de su equipo, el Chelsea, contra el Everton, en el marco de la Premier League.

Según Infobae, si bien desde el club no emitieron ningún parte oficial, los primeros informes médicos indican que tiene una fractura de maxilar.

Después del golpe, Martínez, debió salir en camilla y con suministro de oxígeno del partido, algo que generó preocupación en los hinchas del Chelsea y la Selección argentina, así como preocupación en el cuerpo técnico de ambos equipos.

A más de seis horas de hospitalización el Chelsea no comunicó ningún parte médico oficial, aunque si trascendió que se encuentra bajo operación.

La falta de confirmación oficial hace que dichos informes sean bases de especulaciones en torno al tiempo que podría quedar “Dibu” afuera de las canchas. Teniendo en cuenta que su lesión radica en la mandíbula, el tiempo podría ser de tres meses.