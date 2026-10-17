“Si fuera él, hubiera forzado una salida”: la polémica declaración de Mourinho sobre Vinicius

En España la temporada ha comenzado con muchos cambios, pero con respecto a Vinicius y su estadía en el Real Madrd la cosa no ha cambiado mucho. El brasileño sigue estando en el ojo de la crítica, el vínculo con los hinchas Merengues está semiroto y su performance en el último tiempo ha quedado en el foco.

La decisión de Mourinho de sacarlo cuando la Roma le ganaba 3-1 al Madrid en Olímpico es una lectura sencilla de la situación, más teniendo en cuenta que el equipo se repuso sin él y se llevó un histórico triunfo 4-3 de la capital italiana por la Champions League.

Debido a esto en las últimas horas en el entrenador portugués habló del caso y en su síntesis, dejó un particular declaración aunque fiel a las del estilo Mou:

“Si yo estuviera en su lugar, probablemente no estaría aquí. En este último verano hubiera forzado a una competición, a un país con estadios que lo respeten, pero por madridismo y por amor al club y a la ciudad y por creer que las cosas pueden mejorar ha renovado y continúa con esa sonrisa”, analizó el técnico del Real Madrid.

Ausente en el clásico español

Por su expulsión ante el Villareal, Vini recibió dos fechas de sanción y se pierde dos partidos estelares que podrían haber cambiado su rumbo: este domingo el Real Madrid recibirá al Sevilla y el próximo visitará al Barcelona.

En Brasil tampoco se olvidan del delantero que cargó con la presión en la última Copa del Mundo. Desde la cirugía que se realizó en su renovada cara, en las redes comenzó a circular una insólita teoría.