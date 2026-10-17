Torneo Clausura: Boca remontó ante Talleres y ya piensa en la Copa Sudamericana

Boca juniors remontó su partido por el torneo local ante Talleres de Córdoba, luego de la dolorosa derrota ante Vasco Da Gama en el primer chico de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel y Leonel Flores, dos fijas en el equipo titular, anotaron los goles para la remontada del Xeneize en la Bombonera, ya que comenzó el encuentro abajo por el golazo inesperado de Matías Galarza.

Con los tres puntos Boca no logró quedar primero en la Zona A ya que Instituto de Córdoba ganó su partido, pero sí quedó momentáneamente primero en la tabla anual -al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia-.

El Vasco Arruabarrena ya había anticipado en conferencia de prensa que pondría lo mejor para este partido, a pesar de la revancha del próximo martes en Río de Janeiro en el plano internacional.

¿Se mete en el 11 titular? Rodrigo Battaglia fue desde el arranque en Boca a casi un año (313 días) de su última aparición, en la derrota 1-0 ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025. En el medio, fue operado de una tendinopatía del tendón de Aquiles.

La incógnita sigue y seguirá siendo la presencia de Leandro Paredes, quien se desgarró en la previa de la primera semifinal, vio la caída contra los cariocas desde uno de los palcos y ahora quiere estar presente en la vuelta.

El próximo partido de local de Boca por el Torneo Clausura será nada más ni nada menos que el Superclásico frente a River.