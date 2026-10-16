Detuvieron al ginecólogo chaqueño investigado por presunto abuso sexual

El ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega fue arrestado este viernes en la ciudad de Resistencia tras varios operativos judiciales. La detención ocurrió en el marco de una causa penal por supuesta mala praxis que tramita en Chaco.

La fiscal Mariana Echarri dispuso los procedimientos simultáneos en la vivienda del profesional, su consultorio y el sanatorio Femechaco. Durante las inspecciones, las autoridades secuestraron documentación médica, cajas de fármacos y dispositivos electrónicos.

El médico afronta presentaciones por presuntos abusos sexuales iniciadas por siete mujeres. Una paciente relató irregularidades durante un estudio médico y denunció: “Me acariciaba las piernas mientras tenía el transductor dentro”.

Fuente: Nexofin