Los dos cambios que probó “Chirola” Romero en Racing de cara al clásico de Avellaneda

Se viene el clásico de Avellaneda, el último partido importante de un pésimo semestre de Racing: afuera de todo, con el presidente Milito apuntado, ya sin Vojvoda como técnico y comandado por el Chirola Romero.

Pensando en Independiente, el entrenador interino probó variantes en el equipo para el domingo: en el lateral y en el medio, Juan Barinaga y Matías Zaracho entraron por Ezequiel Cannavo y Ulises Ortegoza.

También salió el colombiano Vergara respecto al entrenamiento del jueves. Y se mantuvieron Lautaro Díaz y Tomás Conechny. Chirola aún tiene varias dudas y todavía le queda una práctica para definir…

Pasando en limpio el último 11 de la Academia fue: Facundo Cambeses; Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Zaracho, Leonel Pérez, Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Maravilla Martínez.

La palabra dé Úbeda

En la previa del clásico, en una entrevista con DSports, Claudio Úbeda bancó al entrenador: “Aprecio mucho a Chirola Romero, merece poder levantar al equipo y seguir en Racing”.

“Aprecio mucho a Chirola Romero, MERECE poder levantar al equipo y seguir en Racing” 🎓 Claudio Úbeda, mano a mano en #TNTDataSports https://t.co/P4hqkZhKfN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 16, 2026

El ex Boca también se postuló al cargo de director técnico de la Academia y espera por el llamado del presidente, Diego Milito:

“Cómo no voy a querer dirigir a Racing. Es imposible decirle que no“, sentenció Úbeda en primera instancia ante la pregunta sobre si deseaba regresar al club como entrenador. “Pero hay que saber cuándo hablar y cuándo no. No me llamaron“, reveló el ex Racing.