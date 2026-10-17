Otro nivel: la Selección Argentina confirmó a sus rivales para la próxima fecha FIFA

La era post Lionel Messi en la Selección Argentina arrancará en la próxima Fecha FIFA, del 9 al 18 de noviembre, y habrá cambios con respecto a los últimos rivales que tuvo enfrente el equipo de Lionel Scaloni.

Sin equipos africanos y de mayor nivel: primero enfrentará a la Selección de Uruguay en Buenos Aires el 13 de noviembre, días más tardes, el 17 del mismo mes lo hará contra Costa Rica en el interior.

Sin confirmación oficial, se barajan dos estados como opciones al clásico rioplatense, a sabiendas de que no se jugará en el Más Monumental: el Estadio Único-Diego Armando Maradona de La Plata o La Bombonera.

El otro recinto será el Mario Alberto Kempes de Córdoba, que recibió el Argentina vs. Bolivia de la última Fecha FIFA. La Albiceleste volverá a enfrentar a Los Ticos, tras el amistoso en 2024 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. pic.twitter.com/iQKawX2MI1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2026

¿Sin Lautaro Martínez?

A raíz de la distención muscular que informó el Inter de Milán tras los exámenes médicos que se realizó el ex Racing, y a la espera de la nómina de convocados de Scaloni, lo más probable es que la lesión sufrida lo margine de la convocatoria.

También se espera que el técnico de la Selección Argentina se manifieste respecto a su continuidad más allá de diciembre. Está todo acordado con Claudio Tapia, presidente de la AFA, la renovación por dos años más.