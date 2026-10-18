A pocas horas del clásico: un nuevo dolor de cabeza para Independiente

Independiente sufrió un duro revés económico al quedar formalmente inhibido por un reclamo de San Telmo. La medida, tramitada ante la FIFA, obedece al saldo pendiente de 554.000 dólares correspondiente a la transferencia del defensor Alan Franco.

En este sentido, la resolución le prohíbe al conjunto de Avellaneda inscribir nuevas incorporaciones durante las próximas ventanas de pases hasta que la cúpula directiva logre cancelar la totalidad del pasivo.

Sin embargo, esta sanción no tomó por sorpresa a la comisión directiva del club en la previa del clásico frente a Racing Club, ya que la presentación administrativa llevaba varios meses en etapa de mediación sin haber alcanzado un plan de cuotas consensuado. Asimismo, los directivos de la entidad del ascenso decidieron agotar los canales judiciales tras los constantes diferimientos en las fechas de pago pactadas.

A su vez, esta restricción complica el margen de maniobra de la institución en el aspecto futbolístico de cara al armado del plantel para la temporada entrante. Pese a los esfuerzos por reestructurar los compromisos económicos más urgentes mediante recursos propios y aportes de patrocinadores, la acumulación de reclamos en materia de deudas vuelve a condicionar la llegada de los refuerzos.

Luego de confirmarse el revés judicial, desde el entorno del club admitieron que trabajan en la búsqueda de alternativas financieras que permitan destrabar el conflicto a la brevedad. Con el objetivo de normalizar el panorama institucional antes del inicio del mercado de pases, la dirigencia buscará reabrir el diálogo con las autoridades del equipo acreedor para refinanciar la suma adeudada.