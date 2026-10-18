Verón habló de su reunión con Di Carlo en River: “Cada uno va a defender a su club”

Juan Sebastián Verón habló en las últimas horas, entre otras cosas, de su reunión con el Presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo. Ambos equipos se pusieron en la vereda de enfrente a la AFA públicamente.

Tanto River como Estudiantes son clubes con realidades y actualidades distintas; sin embargo, su bien común es el fútbol argentino. En ese sentido el ídolo de Estudiantes hizo referencia a un viejo enfrentamiento por Sebastián Driussi, dejando en claro que las diferencias existen pero no son insalvables.

“Puedo tener un montón de encontronazos o de cambio de palabras con alguien. No soy una persona que se ofenda fácil. Pasé por muchas situaciones en el fútbol y conviví muchísimo. Tengo 20 años de vestuario y estas cosas de intercambios y de declaraciones las tuve y sin embargo traté de construir”, señaló Verón en diálogo con Edelpinfo.

Y sigue el presidente: “Estas cosas suceden y hay que entenderlas en los momentos. Más allá del trabajo que hagamos juntos, cada uno va a defender a su club y podemos tener nuestros encontronazos. Eso no tiene que cambiar el qué de la cuestión y tener en cuenta el trabajo que hay que hacer si querés crear un cambio y trabajar en conjunto en lo que hagamos internamente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INFOPINCHA (@infopincha_)

A principios del 2025, el por entonces secretario general Di Carlo criticó a la Brujita Verón por considerar que Estudiantes había actuado de manera “desleal” al ofertar una cifra más alta a la que el Millonario había acordado con Austin FC para comprar a Sebastián Driussi.

Con la proposición del Pincha, River terminó pagando 10 millones de dólares por el delantero surgido en sus inferiores.