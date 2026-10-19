Archivaron la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el acuerdo con el FMI en 2018

La Cámara Federal de Casación Penal archivó definitivamente la causa judicial que investigaba el préstamo contraído con el FMI en 2018. La medida se tomó de forma unánime tras la retirada de la apelación dispuesta por el fiscal Raúl Omar Pleé.

El expediente penal buscaba determinar la comisión de delitos por parte de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Las actuaciones evaluaban presuntas irregularidades en la gestión del crédito acordado por 57.100 millones de dólares.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky desestimaron las acusaciones formuladas contra los exfuncionarios.

Asimismo, los camaristas confirmaron el criterio previo de la jueza María Eugenia Capuchetti respecto al control judicial de las medidas de gobierno. Los integrantes de la Sala IV fundamentaron que la causa constituía “el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

Fuente: Nexofin