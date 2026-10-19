El Balón de Oro puso a competir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y ya hay un favorito

El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas. La organización del Balón de Oro lanzó una votación para que los aficionados elijan la mejor campaña de la historia del premio y, por ahora, Cristiano Ronaldo supera ampliamente a Lionel Messi.

La diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi

La iniciativa reúne a diez futbolistas que conquistaron el galardón en más de una oportunidad. Los nominados son: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

La particularidad es que no se elige directamente al mejor jugador, sino a la edición del Balón de Oro que cada uno ganó. Cada participación tiene un costo de un euro y los usuarios pueden votar más de una vez.

Hasta el momento, la consagración de Cristiano Ronaldo en 2008 lidera la encuesta con el 62% de los votos. En aquella temporada, el portugués fue una de las grandes figuras del Manchester United, que conquistó la Premier League y la Champions League. Además, marcó 31 goles en el campeonato inglés y terminó como máximo anotador de la competición.

Del lado argentino, el Balón de Oro de Messi en 2012 ocupa el segundo lugar, con el 13% de los votos. Ese año, el rosarino alcanzó una marca histórica al convertir 91 goles en 69 partidos, una cifra que todavía sobresale en el fútbol mundial.

El tercer puesto también pertenece a Messi, con su premio de 2023, que reúne el 9% de los votos tras la consagración en el Mundial de Qatar.

La votación permanecerá abierta hasta el 27 de octubre, por lo que los porcentajes todavía pueden modificarse. La iniciativa vuelve a poner en discusión el legado de dos figuras que marcaron una época y que continúan protagonizando el debate futbolístico incluso después de sus años de mayor rivalidad.