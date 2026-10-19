Cristina y Máximo Kirchner pidieron no asistir presencialmente al juicio por Los Sauces

Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner solicitaron no concurrir presencialmente a las audiencias del caso Los Sauces. El planteo se presentó ante el Tribunal Oral Federal 5 antes del comienzo del proceso por presunto lavado de dinero.

El debate oral está programado para comenzar este viernes en los tribunales de Comodoro Py. En este expediente, el diputado nacional enfrentará por primera vez un juicio por corrupción, mientras la exmandataria figura imputada como jefa organizadora.

Las actuaciones judiciales examinan las transacciones inmobiliarias realizadas con empresas pertenecientes a Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la fiscalía, la firma facturó $25.968.042,30 entre los años 2009 y 2016 como mecanismo para disimular retornos.

Los fiscales sostienen además que los accionistas habrían retirado más de $10 millones de las cuentas societarias. Uno de los inmuebles investigados es un departamento ubicado en el complejo Madero Center por montos superiores al valor del mercado.

Fuente: Nexofin